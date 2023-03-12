Kamyonet tarlaya uçtu, araçtakiler burnu bile kanamadan kurtuldu

Kastamonu’da yoldan çıkarak tarlaya uçan kamyonetteki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bozoğlak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan C.Y. idaresindeki 37 PK 071 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen vatandaş yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112. Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine helen ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.