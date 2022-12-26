Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı

Kastamonu’da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 37 DZ 196 plakalı Renault marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Cahit Ş. yönetimindeki 37 SE 368 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ç., Seher A., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici, yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.