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Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

KASTAMONU’NUN DOĞANYURT İLÇESİNDE YOL YAPIMINDA ÇALIŞAN GENÇ, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

KASTAMONU’NUN DOĞANYURT İLÇESİNDE YOL YAPIMINDA ÇALIŞAN GENÇ, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

07 Haziran 2020 Pazar 15:07
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Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde yol yapımında çalışan genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt’un Baldıran köyünde Valay Yol Yapımında yol açma çalışmalarında çalışan Kepçe Operatörü Barış Erik, fenalaşması sonucu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu’da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Barış Erik, kurtarılamadı. Erik’in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Erik’in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak memleketi Araç ilçesine gönderildi. Erik’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına gözyaşları arasında defnedildi.

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