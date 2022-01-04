Kaldirik otu pazarda yerini aldı! Peki kaldirik otu ne işe yarıyor?

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yüksek kesimlerde toplanan ve baharın müjdecisi olarak bilinen kaldirik otu, sıcakların mevsim üzerinde seyretmesi ile kış ayında pazarda yerini aldı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetişen e lezzetiyle ün yapan kaldirik otu (hodan, ıspıt), İnebolu’da köylü pazarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı. Baharın habercisi olarak bilinen kaldirik otu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile kış mevsiminde toplanmaya başlandı. Köylülerin geçim kaynağı olan kaldirik otunun bahar mevsiminde 4-5 TL arasında değişen fiyatı, kış mevsimi sebebi ile 15 TL’ye kadar ulaşıyor.

Otun toplamasının biraz zahmetli olduğunu söyleyen pazar esnaflarından Huriye Küçük, "Sabahın erken saatlerinde dağlara veya fındık bahçelerine giderek bu topluyoruz. Toplarken tek tek otun kökünden kesiyoruz. Tabii bu da biraz zahmetli oluyor. Topladığımız otları muhafaza edip pazara getiriyoruz. Burada da müşterilerimize 15 TL satıyoruz. Bu yıl havaların iyi gitmesinden dolayı ıspıt otu kendi erken gösterdi. Ispıt otunun bazı sağlık sorunlarına iyi geliyor. Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran ıspıt otunun eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için bu otu kullanıldığı konuşulur. Yapılan araştırmalar da göstermiştir ki ıspıt otu böbrek üstü bezlerini etkileyerek rahatlık hissi uyandırmaktadır. Yüksek oranda kalsiyum, mineral tuz ve potasyum içerdiğinden dolayı tuzsuz diyetlerde tercih edilebilecek bir ottur. İdrar söktürücü özelliği vardır, balgam söktürücü özelliği vardır, boğaz ağrılarına iyi gelir, bademcik iltihabına iyi gelir, ter atıcıdır, öksürük kesicidir, antidepresif etki gösterir, depresyona iyi gelir" dedi.