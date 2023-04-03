Kadınlar bu proje ile kurulacak serada üretime başlayacak

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde devlet desteği ile kurulacak serada kadınlar üretim yapacak.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, İnebolu Kaymakamlığı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) iş birliğinde yürütülen "Serada Üreten Kadınlar" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İlçede bulunan kadınların üretimde yer alması hedefi ile hayata geçirilen projenin tanıtı toplantısında İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan, seracılık projeleri ile ilgili kursiyerlere bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, proje çerçevesinde ilk aşamada yaklaşık 2 dönümlük bir seranın kurulacağını belirterek, "İnebolu, Kastamonu’da sera potansiyeli en fazla olan İlçemizdir. İlçemiz 650’ye yakın sera ile iştigal eden ve 115 bin metrekare sera alanımız buluyor. Kastamonu’nun tarıma elverişli arazisinin az olması seraya olan rağbeti arttırıyor. Çünkü başka hububat noktasında herhangi bir tarım yapacak alan kıtlığımız var. Dolayısıyla da serada da ciddi bir verimlilik var. Vatandaşlarımızın geleneksel olarak böyle bir eğilimi var ve serada pazarlama sıkıntısı yaşanmıyor. Gerekse İnebolu’da köylü pazarında gerekse yerel marketlerde gerek ise İstanbul’daki İnebolu pazarında satışları çok kolay oluyor" dedi.

Projenin detaylarına değinen Baycar, "Biz şimdi iki sera projesini eş zamanlı şekilde birden başlatıyoruz. Projemizin birincisinde iki dönümlük modern bir sera yapacağız. Bu proje 2 milyon TL’lik bir projedir. Projemizi hayata geçirerek başlatıyoruz ve projemizin ilk kursunu da açıyoruz. İki dönümlük serada topraklı ve topraksız alan olmak üzere ikiye ayıracağız. Ranzalı topraksız tamamen son teknolojiye uygun üretim yapacağız. Bu proje çerçevesinde bizimde bir hedefimiz bayanlardan oluşan kooperatif kurmaktır. Biz bu şekil projeler ile bayanlarımızı desteklemek istiyoruz ve kadınlarımızın gücüne inanıyoruz. Onlarla beraberde İnebolu’da çok işler yapacağımıza inanıyoruz. Kooperatifimizi kuracağız ve belirli bir eğitim döneminden sonra bu işi yapabileceğini inandığımız kişileri seçeceğiz. Profesyonel anlamda seracılığı kavrayan ve bu işi gerçekten yapacağına inandığımız arkadaşlarımızın kanat getirdiği kişiler seçeceğiz, sonra da kurduğumuz serayı o kooperatifle bir sistem kurarak beraber işleteceğiz. Biz İnebolu’da seracılığı ve tarımı markalaştıracağız" diye konuştu.