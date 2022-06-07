Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik ’Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik ’Kadim Oyunlar Şenliği’ başlatıldı. Bu çerçevede Daday İlçe Müftülüğü ve Merkez Kur’an Kursu Eğitmenleri organizesinde 4-6 yaş grubu ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla ’Kadim Oyunlar Şenliği’ düzenlendi.

Daday İlçe Müftülüğü ve Merkez Kur’an Kursu Eğitmenleri organizesinde Daday Aile Çay Bahçesinde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Eyüp Bucan, "Kadim oyunlardan faydalanarak, çocuğun eğlenmesi ve merakını gidermesi, çocukların gelişimi ve eğitimi ile özellikle yeni nesile kültürel değerlerin aktarımına destek olunması amaçlanmaktadır" dedi. Bucan, bu şenliğin düzenlemesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Eyüp Bucan’ın konuşmasının ardından minikler, gün boyunca düzenlenen etkinlikler halat çekme, sandalye kapma, mendil kapmaca, uçak uçurma, çuval yarışı gibi oyunlar ile doyasıya eğlendi. Ardından şenlik alanında Merkez Kur’an Kursu yararına yapılan serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.