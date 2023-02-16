Kablo hırsızlarına suçüstü

Kastamonu’da gece saatlerinde çalınan kabloların şüphelileri Jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Şubat 2023 tarihinde 21.00 saatlerinde meydana gelen Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı olayı ile ilgili, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan aramalar çerçevesinde A.Ö. ve R.B. isimli şahısların aracında yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet demir kesme testeresi ve 1 adet çekiç ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. ve R.B. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.