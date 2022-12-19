Jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu’da il merkezinde Z.S. (42) isimli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 73 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin, uyuşturucu alımında kullanılan 2 adet düzenek ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.S. isimli şahıs, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.