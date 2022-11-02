Jandarmadan özel güvenlik görevlilerine eğitim

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından özel güvenlik görevlilerine, görev yaptıkları alanlarda oluşabilecek güvenlik sorunları ve suçların önlenmesine yönelik eğitim verdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında bulunan tüm özel güvenlik görevlilerine İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile meydana gelebilecek olayların önlenmesi, narkotik ve uyuşturucu maddeler, terör örgütlerinin eylem tarzları, patlayıcı madde yerleştirme ve diğer sabotaj yöntemleri ile KADES farkındalık hakkında eğitimler verildi.

Yapılan eğitimde özel güvenlik görevlilerine görev yaptıkları alanlardaki bina içi, bina girişi ve çevresine yönelik ihtimal tehditlere karşı yapmaları gereken denetimler ile asayiş konularında kolluk kuvvetine destek olunması amaçlanan eğitimlerde yetki ve önlemler hakkında da bilgiler verildi.