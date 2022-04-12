Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hükümlü sevklerinin yapılığı ring araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede trafik eğitimleri tarafından, jandarma ekiplerinin de birlikte görev yaptığı hükümlü ring aracı sürücülerine trafik eğitimi verildi. Can kaybı ve yaralanmalı kazaların azaltılması amacı ile verilen eğitimde, sürücülere genel trafik, güvenli sürüş kuralları, trafik kazaları, geçme kuralları, takip mesafesi ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.