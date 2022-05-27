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Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavi altın alındı.

KASTAMONU 27.05.2022, 13:49
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavi altın alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye çalışmaları sırasında Kastamonu-Abana karayolu Yaralıgöz mevkiinde kabuk kısmından yaralanmış kaplumbağa buldu.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kaplumbağa, tedavi edilmek üzere Kastamonu İl merkezinde bulunan veteriner polikliniğine teslim edildi.

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