Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak içki üreterek ticaretini yaptığı gerekçesiyle bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçak içki üreterek ticaretini yaptığı tespit edilen şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 3 adet 5 litre etil alkol, 20 mililitrelik 11 adet pet şişe içinde anason, 0.5 mililitrelik 12 adet pet şişe içinde sahte alkol, 8 kilogram kontrolsüz kaçak tütün, 1 adet makaron ve 1 adet dijital terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.