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Jandarma ekipleri, engellileri ziyaret etti

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelliler ziyaret edildi.

KASTAMONU 12.05.2021, 21:56
Jandarma ekipleri, engellileri ziyaret etti

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelliler ziyaret edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından ‘Engelliler Haftası’ kapsamında engelli vatandaşlara çiçek verilip, tekerlekli sandalye hediye edildi. Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Dünya Engelliler Haftası kapsamında sorumluluk bölgesindeki 6 köyde 6 engelli vatandaşa ve ailesi ziyaret edilerek kendilerine gül ve tekerlekli sandalye hediye edildiği belirtildi.
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