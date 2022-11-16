JAK timlerinden kış öncesinde kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezleri arasında bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde, Jandarma Komando Arama Kurtarma timi tarafından yapılan kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış turizminin önemli noktalarından olan Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bulunan kayak merkezlerinde kış öncesinde tatbikat yaptı. Kayak merkezindeki teleferik hatlarında ihtimal bir arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan iki kişiyi kurtaran ekipler, telesiyej tellerine tırmanarak halat üzerinde hünerlerini sergiledi. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar başarılı bir şekilde kurtarıldı.