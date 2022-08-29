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İşçilerin dikkati orman yangınını önledi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ağaç kesim işçilerinin dikkati sayesinde fark edilerek kısa sürede söndürüldü.
KASTAMONU 29.08.2022, 17:44
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ağaç kesim işçilerinin dikkati sayesinde fark edilerek kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi merkezine 15 kilometrelik uzaklıkta bulunan Çepni köyünün mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandaki kesim alanında çalışan köylüler yangını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Müdürlüğü ekipleri., yangını büyümeden söndürdü.
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