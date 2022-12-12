İş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Kastamonu’da bir iş yerine girerek hırsızlık yapan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık meydana geldiği ihbarını alan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren 1’i suça sürüklenen çocuk 2 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından şüpheli şahıslalar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.