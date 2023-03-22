İş yerinde unutulan ürünler, ikinci bir dükkan açtırdı

Kastamonu’da eski çaydanlık ve tencerelere hayat veren polisaj ustasının dükkanında, tamir için bırakılıp alınmayan ürünlerin birikmesi ile adım atacak yer kalmadı. Polisaj ustası, unutulan eşyaları, çoğalmasının ardından ayrı bir dükkanda muhafaza etmeye başladı.

Kastamonu’da yaşayan 41 yaşındaki Erol Başımoğlu, kent merkezindeki iş yerinde 25 yıldır eskiyen çelik ürünlere hayat veriyor. Çaydanlık ve tencereleri yenileyen Başımoğlu, her gün onlarca vatandaşa hizmet veriyor. Dükkanında yaşanan yoğunluğa rağmen aldırış etmeden çalışan Başımoğlu, müşterilerin unuttuğu ürünleri 5 senedir dükkanında muhafaza ediyor. İş yerinin her köşesini kaplayan tencere, tava, çaydanlık gibi eşyalar, görenleri hayrete düşürüyor. Alınmayan eşyalar sebebiyle iş yerinde adım atacak yer kalmayan polisaj ustası, çareyi yeni bir dükkan açmakta buldu. Başımoğlu, iş yerinin yanında açtığı 5 metrekarelik dükkanda unutulan ürünleri muhafaza ediyor.

“Amacım, alınmayı unutulan ürünleri muhafaza etmek”

Unutulan eşyalardan bir dükkan daha doldurduğunu söyleyen Erol Başımoğlu, “25 seneden bu yana tamirat ve polisaj işleriyle uğraşıyorum. Burada müşterilerin tamire getirip 5 senedir alınmayan ürünleri muhafaza etmek için bir depo oluşturduk. Alınmayan tamiratları burada saklıyoruz. Amacım, alınmayı unutulan ürünleri muhafaza etmek. Beş senedir alınmayan eşyaları burada saklıyorum. Onların eşyalarını korumak benim görevim, bu durumdan da şikayetçi değilim” dedi.