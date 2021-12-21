İş merkezinde kokutan yangın

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir merkezinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Belediye İş Merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş merkezinin çatısında maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.