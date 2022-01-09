İnebolu’ya sokak hayvanları için barınak yapılacak

İnebolu’da yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak hayvanları için kısa sürede hayvan barınağı yapılması planlanıyor.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu’ya sokak hayvanları için barınacak yapılacağını açıkladı. Barınak projesi için çalışmalarda sona gelindiğini belirten Kaymakam Baycar, “İnşallah biz de bunu dört gözle bekliyoruz. Barınağımız tamamlandıktan sonra özellikle sokak köpekleri sağlıklı veteriner eşliğinde korunaklı bir mekanda bakılmış olunacak ve hayatlarını sürdürmüş olacaklar” dedi.

Projenin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden Kaymakam Baycar, “Son zamanlarda ülke genelinde sokak hayvanlarının barınaklarda biraz daha sağlıklı ortamda bakılması, sokaklardan başıboş özellikle köpeklerin ve diğer hayvanlarının toplanması gündeme geldi. Bunun için belediye uzun bir süredir barınak yeri arayışı içeresindeydi. Barınak projelerinin geldiğini biliyorum, yer noktasında orman teşkilatından bir yer için görüşmeler ve istişareler devam ediyordu. Barınak yeri projesi neticesine kavuştu ve son aşamaya gelindi. Bahar gibi belediyemizin barınak projesini hayata geçirme planı bulunuyor. İnşallah bizde bunu dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.