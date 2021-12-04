İnebolu’da yeni spor kulübü kuruldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kurulan İnebolu Damla Spor Kulübü’nün 1’inci genel kurulu gerçekleştirildi.

İnebolu ilçesinde kurulan İnebolu Damla Spor Kulübü’nün 1’inci genel kurulu, Aşağıhatıp Mahallesi’ndeki kulüp binasında gerçekleştirildi. İnebolu Damla Spor genel kurul başkanlığına Ali Hışıroğlu seçildi. Başkan Ali Hışıroğlu’nun yönetim kurulu listesinde Tolga Erkan, Ali Salepçioğlu, Mehmet Akif Erenci ve Halit Emir Hışıroğlu yer aldı. Denetleme kurulu listesinde ise Abdulsamet Demir, Uğur Pakdemir ve Muhammet Ertuğrul Yılmaz yer aldı.

Kulüple ilgili açıklama yapan İnebolu Damla Spor Kulübü Başkanı Ali Hışıroğlu, "İnebolu Damla Spor, 1994 yılında İstanbul’da kurulan ve kısa zamanda Türkiye’de futbol altyapı eğitimi denilince akla gelen iki-üç kulüpten biri olan İstanbul Damla Spor’un İnebolu temsilcisidir. Onun hedef, sistem ve mantığını benimsemiş, onun yolunda yürümeye azimli bir sivil toplum kuruluşudur. Çocuk ve gençlerin elinden tutmak, gelecek adına onların birer sosyal, eğitimli ve duyarlı vatandaş olmalarına katkı sağlamak için futbolu vesile kılan İnebolu Damla Spor, ’amatör ruh, profesyonel zihniyet ve tabi ki ahlak’ şiarını benimsemiş bir spor kulübüdür. Şirin İnebolumuzun güzide evlatlarına hizmet etmeyi ve onların elinden tutmayı şeref ve görev addeden İnebolu Damla Spor, sporu, özelde de futbolu sadece adale egzersizi olarak görmüyor, aynı zamanda sporu bir sanat şubesi olarak benimsiyor" dedi.