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İnebolu’da uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde aranan bir şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.

KASTAMONU 08.05.2021, 09:37
İnebolu’da uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde aranan bir şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmaları neticesinde, İnebolu’da ilçe merkezinde Ş.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde olan haplar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ş.G. gözaltına alındı.
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