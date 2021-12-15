İnebolu’da SYDV’nin mütevelli heyeti üyeleri seçildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti üyeleri seçimi yapıldı.

İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2022 yılı mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi. Mütevelli seçimine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yazı İşleri Müdürü Akif Esgel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Sait Tok, mahalle ve köy muhtarları katıldı. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda vakfın mütevelli heyetinde üye olarak görev alacak muhtarlar seçildi.

Yapılan seçim neticesinde oy birliğiyle mahalle mütevelli heyetine mahalle muhtarlarından Cünürye Mahallesi Muhtarı Binnaz Atılkan, köy muhtarları temsilcisine Akkonak Köyü Muhtarı Emrullah Nalbant seçildi.