banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

İnebolu’da sıkı denetim uygulaması

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri ilçeye giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.

KASTAMONU 02.05.2021, 13:24
3
İnebolu’da sıkı denetim uygulaması

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri ilçeye giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Ülke genelinde olduğu gibi İnebolu’da da "tam kapanma" dönemiyle birlikte İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe giriş çıkışlarını kontrol altına alarak denetimlerini yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor. Kısıtlamadan muaf olanların da evrakları denetleniyor. Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor.
Yorumlar (0)
28°
açık