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İnebolu’da öğrenciler, resimleri ile beğeni topladı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 9 Haziran İlk-Orta Okulu öğrencileri tarafından geleneksel yılsonu resim sergisi açıldı.

KASTAMONU 13.06.2022, 09:31
İnebolu’da öğrenciler, resimleri ile beğeni topladı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 9 Haziran İlk-Orta Okulu öğrencileri tarafından geleneksel yılsonu resim sergisi açıldı.

İnebolu ilçesinde öğrenciler, çizdikleri resimlerle sergide beğeni topladı. İnebolu ilçesinde 9 Haziran İlk-Orta Okulu öğrencileri tarafından geleneksel yılsonu resim sergisi açıldı. Cumhuriyet Caddesinde açılan serginin açılış kurdelesini öğrenciler ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Müftü Vekili Mehmet Çelebioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Göktaş kesti.

Serginin açılış konuşmasını yapan 9 Haziran İlk-Orta Okulu Müdürü Aykut Türüt, "Sanat eğitimi kuşkusuzdur ki keşfediciliği geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin algısal yeteneklerini geliştirmek, zihinsel, birikimlerini görsel biçimler ile edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlam da amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürünü algılayan fertler de yetiştirmektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bizlerde sergimizde birbirinden değerli 70 öğrencimizle hazırladığımız 103 eserleri sizlere sunuyoruz" dedi.

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