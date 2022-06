İnebolu’da kriz masası oluşturuldu

Şiddetli yağışın yaşandığı bölgelerden Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde afet koordinasyonunun sağlanması amacıyla kriz masası oluşturuldu.

İnebolu Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar başkanlığında bütün kurumların katılımıyla şiddetli yağışların oluşturduğu sel afeti sürecinde koordinasyonun sağlanması amacıyla kriz masası oluşturuldu. Kaymakam Baycar yaptığı açıklamada, "Büyük tehlikeyi şu an itibarıyla atlatmış olduk. Ama yağış devam ediyor, tedbirli olmamız gerekiyor. Sabahki yağışı çok şükür taşma olmadan atlatmış olduk ama yağış birkaç saat boyunca İnebolu’da devam ediyor. Tabii esas tehlike de İnebolu’daki ve köylerimizdeki dereleri besleyen yukarıdaki yerlerde yağışın devam etmesi ve şu an orada yağışlar artarak devam ediyor. Dolayısıyla tehlike geçmiş değil. Yine de tedbirli olacağız. Kriz Koordinasyon Merkezi oluşturulmuş oldu. Şu ana kadar yapılmış olan ve yapılacak faaliyetleri incelemiş olacağız. Gerekli tedbirleri yerine getirmiş olduk. Bütün kurumlarımız koordinasyon içinde verimli bir çalışma gösterdiler. Bozkurt selini İnebolu’nun yaşamasının verdiği bir tecrübe var, bu tecrübe yadsınamaz. Vatandaşlarımız dahil olmak üzere kim ne yapacağını biliyor. Şu an bütün iş makinalarımız, kurumlarımızın çalışanları sahada çalışıyor. Selin getirdiği debi yüksekliğinin vereceği sıkıntıyı bertaraf etmek amacıyla şu anda set örmüş bulunmaktayız ve çalışmalar devam ediyor. Özellikle de sahadaki Özel İdare ekiplerimizin buna devam etmesi lazım. Böylece taşma durumunda bunu önlemiş olacağız. Çarşı içindeki bütün alçak işyerleri ve konutları tahliye ettik ve iki tane yurdumuzu eğer ihtiyaç olursa arttırmak kaydıyla tahsis etmiş olduk. İhtiyaç halinde oraya tahliyelerimiz olacak. Vatandaşlarımız tehlike geçtikten sonra bile kesinlikle çarşıya gelmemeleri ve dere kenarlarına gitmemeleri lazım. Araçlarını yüksek yerlerde bulundurmaları lazım" dedi.

“Vatandaşlarımız dere kenarlarına yaklaşmasın”

Kaymakam Baycar, vatandaşların meraklarına yenilerek dere kenarlarına yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, “Merak edip dere kenarlarına giden vatandaşlarımız oluyor, kesinlikle bunun olmaması lazım. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Dereden uzak dursunlar. Çarşı biraz alçakta kalıyor, çarşı merkezinden uzak kalsınlar” diye konuştu.