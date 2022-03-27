Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından İnebolu’da düzenlenen kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.

Kızılay İnebolu Temsilciliği tarafından İnebolu’da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Atatürk Anıtında bulunan mobil kan aracında kan vermek isteyenleri kabul etti. İlçede bir günde toplamda70 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışı kampanyasına Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek vererek kan bağışında bulundu.

Kan vermenin hayat kurtaracağını söyleyen Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.