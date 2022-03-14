İnebolu’da İlk tıp şehidi Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu anıldı

1923 yılında hayatını kaybeden Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramında düzenlenen törenle anıldı.

Kastamonu’nun İnebolu’da tifüs salgını sebebiyle 1923 yılında yaşamını yitiren ve İnebolu’nun ilk tıp şehidi olan Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu 14 Mart Tıp Bayramında anıldı. İlçe merkezinde eski hastane bahçesinde yer alan Ayaroğlu’nun anıtı önünde düzenlenen anma programına, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Belediye Başkan vekili Nihat Öz, İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Ali Dinçer, İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Memiş, Hastane Müdürü Metin Gürel, doktorlar, sağlık çalışanları ve kamu kurum personelleri katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar burada yaptığı konuşmada, Tosyalı Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu’nun İnebolu’da 1920 yılında göreve başladığını belirterek, "Şehit olan bütün doktorlarımıza Dr. İsmail Hakkı Bey’e Allahtan rahmet diliyorum. Bu anma programına katıldığınız için tüm kamu kurum çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

İlçe Müftü Vekili Yusuf Toğrul da duadan sonra yaptığı konuşmada “Dr. İsmail Hakkı Bey’in anıt kabri başındayız. Bizler için canlarını feda eden bütün doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah rahmet eylesin" diye konuştu.