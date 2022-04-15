İnebolu’da hastane personeline yangın söndürme eğitimi

İnebolu Devlet Hastanesi personellerine itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme konusunda eğitim verildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hastane personellerine yangın eğitimi verildi. İnebolu Devlet Hastanesinin bahçesinde İtfaiye Müdürü Mesut Saygıoğlu tarafında verilen eğitimde, personele yangın kültürü, yangına karşı alınacak önlemler, hasta ve hasta yakınlarının yangın sırasında tahliyesi ve yangına müdahale konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.