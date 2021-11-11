İnebolu’da 300 adet fidan toprakla buluştu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü’nde 300 fidan toprakla buluşturuldu.

İnebolu’da "Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ düzenlenen fidan dikim töreni ile kutlandı. "84 Milyon Fidan Dikimi" etkinliği kapsamında İnebolu’da 300 fidan toprakla buluşturuldu. Cuha doruğunda belirlenen bölgede düzenlenen fidan dikimi törenine İnebolu İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Akbay, Orman İşletme Müdürü Ayhan Kılıç, Orman Müdür Yardımcısı Ali Oral Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş ve öğrenciler katıldı. Törenin ardından elma, erik, kestane, ceviz, ladin gibi türlerdeki 300 adet fidan dikildi. Dikim öncesi Orman İşletme Müdürlüğü fidanlık şefleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Düzenlenen törende konuşan İnebolu İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ağaç dikme bilincinin önemine değinerek, "Yaz aylarında hepimizin ciğerlerini yakan orman yangınları oldu ve 10 binlerce dekar arazimiz ve ormanımız kül oldu. Malumunuz ki bu da hepimizin içini sızlattı. Bu tarz orman dikimlerinin ağaç dikimlerinin önemini biraz daha arttırmış oldu. Dolayısıyla ağaç dikimine biraz daha önem göstermemiz lazım ki telafi etmiş olalım. Orman yangınları ile mücadele ederken vatandaşlarımız ve memurlarımız, görevlilerimiz şehit olmuş oldu. Burada onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Onlarında bize yüklediği bir sorumluluk bu ormanları tekrar eski hayatlarına eski günlerine kavuşturmaktır" dedi.