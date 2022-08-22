İnebolu’da 235 adet sokak köpeğine kuduz aşılaması yapıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde başlatılan çalışma çerçevesinde, sokak hayvanlarına çip takılarak, kuduz aşılaması yapıldı.

İnebolu Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde, ilçede bulunan sokak hayvanlarının derialtına pirinç tanesi büyüklüğünde mikroçip katıldı. İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kastamonu Veteriner Hekimler Odasına bağlı serbest veteriner hekimler ve İnebolu Belediye Başkanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığının destekleriyle, İnebolu’da bulunan sokak hayvanlarına kuduz aşılaması yapıldı ve hayvanlar deri altına takılan çip ile VETPET veri tabanına kayıt edildi. Proje çerçevesinde toplamda 235 adet sokak köpeğine kuduz aşılaması yapıldı.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sahipsiz köpek varlığının kontrolü ile hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve hayvan refahını önemli ölçüde olumlu manada etkileyen bu çalışmada köy ve mahalle muhtarları yoğun mesai harcadı. 2022 yılı sonuna kadar sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması yasal bir zorunluluk olduğundan, çalışmalar aralıksız önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Hayvan sahiplenmek önemli bir sorumluluktur. Mikroçip uygulamasıyla artık hayvan severler bu sorumluluğun bilinciyle resmen hayvan sahibi oluyor. Vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanları sahiplenerek bu güzel organizasyona destek olmalarını beklemekteyiz” denildi.