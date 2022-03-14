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İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Çelebi: "Mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

KASTAMONU (İHA) – Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için bir defaya mahsus destek verilecek. Alınan kararla ilgili konuşan Kastamonulu balıkçılar, kendileri için sağlanacak destek için mutlu olduklarını ifade ederek ödeneğin arttırılmasını talep etti.

KASTAMONU 14.03.2022, 23:14
İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Çelebi: "Mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

KASTAMONU (İHA) – Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için bir defaya mahsus destek verilecek. Alınan kararla ilgili konuşan Kastamonulu balıkçılar, kendileri için sağlanacak destek için mutlu olduklarını ifade ederek ödeneğin arttırılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11 Ağustos 2021’de Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde maddi kayıp yaşayan geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara destek verilecek. Bir defaya mahsus yapılacak destek ödemelerinin de usul ve esasları belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak kararın yürürlüğe girmesinin ardından Kastamonulu balıkçılar İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Verilecek destek için mutlu olduklarını söyleyen balıkçılar, kendileri için ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep etti.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Selden dolayı denizde biriken ağaç kütüklerine takılan ağların parçalandığını belirten İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelebi, “11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel felaketinden dolayı denizde oluşan çamur ve kütüklerden dolayı balıkçılarımız denize ağ atamadı. Ağlarını atanlar ise zarar gördü. Biz de bunun üzerine Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne yardım noktasında talepte bulunmuştuk. Bu konuyla ilgili müracaatımız kabul edildi. Müracaatımız kabul edilse de miktar olarak biraz az oldu. Yine de bu destek ödemesi de az çok balıkçılarımızın zararlarını karşılayacaktır. Ama balıkçılarımızın bir kısmının çok büyük oranlarda zararları oluştu. Ağlarını kütüklere taktıkları için parçalandı. Bu yüzden de ağlarını bir daha tamir ettiremediler ve kullanamadılar. Bu da onlara 50 bin ila 100 bin lira arasında zarar oluşturdu. Bunun için de biz müracaatta bulunmuştuk. Kabul edildiği için mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu destekten yararlanacaklara da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu yardımı ek olarak bir miktar daha yardım talep ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Cide Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kazım Yılmaz, “Faydasını tabii ki görürüz ama şöyle bir durum var. Ağlar çok maliyetli olduğu için yırtıldığında kayıklara tamire bırakıyoruz. Şimdi bizlere yapılan bu yardım ya da destek ödemesi ancak ağların tamirine gidiyor. Bu yüzden mümkün ise biraz daha yardım parasının üzerine çıkılırsa çok güzel olacak” diye konuştu.

“Denize akan ağaçlardan zarar gördük”

11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinde Bozkurt, Evrenye, Doğanyurt, İnebolu başta olmak üzere sahil bölgesindeki balıkçıların zarar gördüğünü söyleyen Kazım Yılmaz, “Cide olarak biz de denize akan ağaçlardan zarar gördük. Bu yüzden ağlarımız zarar gördü. Bu destek ödemesi bizce yeterli değil ama buna da şükür diyoruz. Şimdi teknelerin üzerine boya macunu, ağların tamiri gibi masraflar arttı. Denizde de bu selden dolayı çok fazla kütük var. Balığı görünce biz de bir an unutuyoruz, o tarafa yönelince de ağlarımız yırtılıyor. Bu yüzden zor durumdayız” şeklinde konuştu.

Teknelerin şu anda karada beklediğini anlatan Yılmaz, “Bu teknelerin hepsi de denizde yüzse ekmek parasını çok zor çıkartır. Birçok tekne sahibinin ağları da yarım, tam olan belki de 5 tane ancak çıkar. Şu anda kooperatifimize 52 tane balıkçı teknesi kayıtlı, sadece bunlardan hazır olanı 5 tane çıkar. Bu tekneleri de sahipleri kendi imkanlarıyla, kendi becerileriyle tamamlayanlar. Buradaki tekne sahipleri, teknelerinin boyasını ya da ağlarını tamir ettiremiyor. Dışarıdan usta da getirtip yaptıramıyorlar. Bir ustanın yevmiyesi 400 lira civarında, bunu da verebilecek tekne sahibi pek yok. Onun için yetkililer bu konularda bizlere biraz daha yardımcı olabilseler çok çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta kayıtlı balıkçı gemilerinden 0-4,99 metre olanlara gemi başına 1000 lira, 5-7,99 metre olanlara 1250 lira, 8-9,99 metre olanlara 1350 lira, 10-11,99 metre olanlara da 1450 lira destekleme ödemesi yapılacak. Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

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