İnebolu Çevre Platformu; ’Mermer ocağı projesi sonlandırıldı’

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kurulması planlanan mermer ocağı ile ilgili açıklama yapan İnebolu Çevre Platformu yönetimi ve üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan kararla projenin sonlandırıldığını duyurdu.

İnebolu Çevre Platformu yönetimi ve üyeleri, ilçeye bağlı Aktaş köyünde yapılması planlanan mermer ocağı ile ilgili açıklamada bulundu. İnebolu Çevre Platformu adın açıklamada bulunan Ahmet Çeçen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla projenin sonlandırıldığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“20 Nisan 2022 Çarşamba günü Başköy’de yapılan ÇED toplantısında köy muhtarları ve köy halkları ile İnebolu Çevre Platformu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Ankara İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri hazır bulundular. Yerel halk projenin çevreye zarar vereceğini öne sürüp, slogan atarak haklı taleplerini dile getirdiler. Toplantıda şirket yöneticilerinin mermer ocağı açılması yönünde sunum yapmalarına protestolarla engel oldular. Bu protesto sonucunda ÇED toplantısı yöneticilerince, düzenlenen tutanağa ’toplantıya katılım sağlayan tüm katılımcılar yörelerinde açılması planlanan mermer ocağını kesinlikle talep etmedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir’ ifadesi yazdırılmıştır. Bu kararlı mücadelemiz sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 15 Eylül 2022 tarihli yazısında mermer ocağı açılması projesinin sonlandırıldığı belirtilmiştir. Bu başarı birlik beraberlik ve azmin bir zaferidir. Bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ederiz."