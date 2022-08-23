"Ilgaz Dağı YHGS Gelişme Planı 1. Revizyonu Paydaş Toplantısı" yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Ilgaz Dağı ele alındı.

T Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı YHGS Gelişme Planı 1. Revizyonu Paydaş Toplantısı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili muhtarlıkların katılım sağladığı toplantıda Şube Müdürü Yalçın Uyanık tarafından 2022-2032 yılı Kastamonu Ilgaz Dağı, "YHGS Yönetim ve Gelişme Planı I. Revizyonu" için yaban hayatı geliştirme sahası ile ilgili tüm ilgi gruplarına, alanla olan ilgileri, alandan faydalanma şekilleri ve alana olan olumlu veya olumsuz etkileri anlatıldı.

Daha sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak ilgi grupları değerlendirme tablosu revize edildi.