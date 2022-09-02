İlçenin 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak arıtma tesisinin ihalesi yapıldı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 23 milyon TL’ye yapılacak ve ilçenin 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu arıtma tesisinin ihalesi tamamlandı.

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun Devrekani ilçesine yapılacak olan içme suyu arıtma tesisinin ihalesi yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale 22 milyon 975 bin TL’ye tamamlandı. Devrekani ilçesine yapılacak ve ilçenin 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesisin finansmanının yüzde 50’sini Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilerek karşılanacak. Uzun yıllardır kangren haline gelen Devrekani ilçesinin 40 yıllık içme suyu ihtiyacı yapılacak olan tesis ile birlikte sonlanacak.

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan hattın inşaatına kısa zamanda başlanılacağını belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Kısa zaman sonra tesisin inşaatına Devrekani’de Tekke Kayası mevkiinde başlanacaktır. Önümüzdeki 40 yıllık ihtiyaç hesaplanarak yapılan bu projemiz, tüm ilçe halkımıza hayırlı olsun inşallah” dedi.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte saniye Devrekani ilçesine 7 litre su basacağını ifade eden Başkan Altıkulaç, “Yapacağımız arıtma tesisi daha öncesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden tahsisini almış olduğumuz Kulaksızlar Barajındaki sudan beslenecek. İlçemize Kulaksızlar Barajından almış olduğumuz suyu getirebilmek için 9 bin 178 metre uzunluğunda içme suyu ishale hattı döşedik. İçme suyu isale hattı ilçemize 8 kilometre boru hattı ile geldikten sonra Mütevelli Mahallesi sınırlarında olan Haznedar Küme Evlerinde bulunan Haznedar Terfi Merkezinden terfi edildikten sonra Tekke Kayasındaki arıtma tesisimize basılacak. İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde paket arıtma tesisimizde Türkiye’de ilk defa denenecek olan yeni teknoloji paket arıtma sistemi kullanılacak. Yeni hat döşendikten sonra isale hattından saniyede ilçemize 7 litre kadar su basacağız. Daha önceki isale hattımız ilçemiz Yaralıgöz mevkiinden, Karadere mevkiinden geliyordu. 18 kilometre uzunluğunda bir hattı. İlçemize suyu biz, elektrik enerjisi kullanarak suyu verebiliyorduk. Yeni hattımızda da bir noktada elektrik enerjisi tüketimi olacak ama harcadığımız elektrik enerjisi yaklaşık 3’te 1 oranına düşecek yani 3’te 2 oranında elektrik kullanımı azalacak. Maddi anlamda da yeni hat Devrekani Belediyemize yılda 800 bin lira civarında ekonomik katkı sağlayacak. Haznedar Küme Evlerinde bulunan terfi merkezinin elektrik ihtiyacını da ileriki günlerde ilçemize kazandıracağımız güneş enerji panelleriyle yani yenilebilir enerji kaynağıyla üretmeyi planlıyoruz. Yenilebilir enerji kaynağımız güneş panellerimiz devreye girdikten sonra su terfi etmek için kullanacağımız enerjinin tamamını güneş panellerinden elde edip belediyemize bu anlamdaki maddi külfeti de tamamen kaldırmayı planlıyoruz” diye konuştu.