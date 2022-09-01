“İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” proje ekibi fidan dikti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesi çerçevesinde üryani eriği fidanı dikildi.

Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ağaçlandırma protokolü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesine gönderilen destek mektubu çerçevesinde Kastamonu’nun Daday ilçesinde İnciğez mevkiinde fidan dikimi yapıldı. Dikim etkinliği öncesi katılımcılara Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ve Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı Daday Orman Fidanlık Şefliği’nden Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ardından proje katılımcıları tarafından dikim sahasına Daday’a özgü, coğrafi işaret tesciline sahip 80 adet üryani eriği fidanı dikildi.

Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Kasım Yenigün, Doç. Dr. Önder Tor, Doç. Dr. Miraç Aydın, Öğretim Görevlisi Berkan Güngör, Öğretim Görevlisi Ahmet Tabanlıoğlu ve Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun, Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Çelik, Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Yenigün ve Araştırma Görevlisi Fatmanur Aksöz, "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi" projesi katılımcıları ile Daday Orman Fidanlık Şefliği’nden Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, Hasan Tosbıyık, Faruk Köserecep, Yaşar Karabaş, Mürüvvet Kökhüseyin, Hatice Demirtaş ve Satiye Bayrak katıldı.