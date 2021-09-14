İhtiyaç sahibi ailelere bin 500 ton kömür dağıtılacak

Tosya Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine bin 500 ton kömür dağıtılacak.

Tosya Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere ilk etapta 150 ton kömür geldi. Toplamda ilçede ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 ton kömür dağıtılacağı belirtildi. Yardım hakkında bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Kaymakamlığımız tarafından yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yakacak yardımı adı altında dağıtımını yapacağımız kömürün ilk kısmını teslim aldık. Analiz sonucu gelir gelmez dağıtımı yapılacak. Gelen kömür miktarı 150 ton, bu sayı bin 500 tona ulaşacak. Allah Devletimize zeval vermesin, yararlanacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.