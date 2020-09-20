İhtisaslaşma Yol Haritası Nihai Değerlendirme toplantısı yapıldı
“BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROJESİ” KAPSAMINDA KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)’NIN DA DESTEK SAĞLADIĞI, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ “ORMANCILIK VE TABİAT TURİZMİ” İHTİSASLAŞMA YOL HARİTASI ÇALIŞMASININ NİHAİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında KUZKA’nın da destek sağladığı, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” ihtisaslaşma yol haritası çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve danışmanlık firması temsilcileri ve üniversite yetkilileri katıldı. Toplantıda üniversitesinin “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” ihtisaslaşma yol haritasına ilişkin “İhtisaslaşma Yol Haritası Çerçevesi”, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Vizyonu”, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Haritası ve Performans Göstergeleri”, “Odak Konu Başlıkları ve Stratejik Projeler”, “İş birliği Modeli ve Performans İzleme Değerlendirme Sistemi” konu başlıklarında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumun ardından toplantıya katılan kurum temsilcilerinin stratejik yol haritasına ilişkin değerlendirme ve görüşlerinin alınmasıyla toplantı sona erdi.
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