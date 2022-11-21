İhsangazi ve Araç ilçelerine yapılacak OSB’ye destek sözü

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İhsangazi ve Araç ilçelerine yapılacak organize sanayi bölgesi için (OSB) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan destek sözü aldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, oda personelinin de hazır bulunduğu ziyarette Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak kuruluş başvurusunu yapacakları İhsangazi-Araç Organize Sanayi Bölgesi için TOBB’dan destek istedi. Kastamonu’da merkez, Seydiler, Tosya, Taşköprü OSB’lerinin büyük oranda doluluğa ulaştığını ve genişleme aşamasına geçildiğini belirten Fındıkoğlu, “Teşvik düzenlemesinde 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanabilecek olan İhsangazi’de yeni bir OSB kurmak için KATSO olarak harekete geçtik. Araç ilçesi ile ortak bir bölgede kurulacak OSB’nin başvuru dosyasını hazırlıyoruz ve kısa sürede bakanlığa teslim edeceğiz. İl ekonomimize büyük katkı sağlayacak İhsangazi-Araç OSB’nin kuruluş süreci için TOBB’dan destek talep ediyoruz” dedi.

“Tam donanımlı yeni idare binamızın yapımında TOBB’un desteği bizim için önemli”

Tam donanımlı yeni idare binasının yapımında da TOBB’un desteğinin kendileri için önemli olacağını ifade eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yıkılan eski belediye binasının bulunduğu alanda yapmayı planladıkları yeni idari binanın projesine ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Fındıkoğlu, yeni binanın mimari çizimlerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na gösterdi. Yeni bina bünyesinde TEKMER başta olmak üzere çok sayıda yeni birimin de yer alacağını belirten Başkan Fındıkoğlu, “Tüm bu birimlerin hayata geçmesi için de desteğinize ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.

“KGF kredilerinde üyelerimiz limit sorunu yaşıyor”

KGF kredilerinde üyelerinin limit sorunu yaşadığını söyleyen KATSO Başkanı Fındıkoğlu, işletmelerin yatırıma yönelebilmeleri ve sürdürülebilir olmaları için TOBB’un bankalar nezdinde işletmelere kefil olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin büyük önem taşıdığını kaydederek, “Limit konusunda sıkıntı yaşıyoruz, üyelerimiz mağdur oluyor. Çözümü noktasında talebimiz vardır” diye konuştu.

“Pandemi ve sel felaketinde acil müdahalede bulunduk”

Pandemi ve sel felaketinde acil müdahalede bulunduklarını ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise KATSO’nun pandemi dönemi ve Bozkurt başta olmak üzere ilçelerinde yaşanan sel afetlerinde çok acil ve önemli işlere imza attığını ifade ederek, “Oğuz Başkan bu zorlu iki süreçte de üyelerinden gelen sıkıntıları anında bize iletti ve birlikte istişare içinde acil müdahalede bulunarak bölgeye çözüm getirdik. KATSO’yu Kastamonu’ya verdiği bu hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Pandemi ve sel afetinden Kastamonu’nun en az hasarla çıkması ve yaraların aciliyetle sarılması için büyük çaba sarf ettik ve hedefe büyük oranda ulaştık” şeklinde konuştu.

“Kadın meclis üyesi sayınızı gelecek seçimde arttıralım”

Kadın üyelerin önemine değinen TOBB Başkanı Hişsarcıklıoğlu, “Öncelikle Oğuz Başkanı KATSO’ya kadın meclis üyesi kazandırdığı için tebrik ediyorum. Gelecek dönemde meclisteki kadın üye sayısını daha da artıralım. Kadın meclis üyelerimiz ve kadın girişimci kurulumuz ile Kastamonu’da çok daha başarılı işlere imza atılacağına inancım tam” dedi.

“Projelerinize ve taleplerinize tam destek olacağız”

KATSO Başkanı Fındıkoğlu’ndan gelen yeni projeleri ve talepleri dinleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hayırlı işlerde geri durmak olmaz. Tüm projelerinizde TOBB yanınızda. Bunu böyle bilin. Gerek OSB ve gerekse yeni idare bina için TOBB olarak elimizden geleni yapacağız. Oğuz Başkan’ın Kastamonu’daki üyelerimizden gelen her talebi bana ilettiğinde çare olmak için elimizden geleni geçmişte olduğu gibi yine yapacağız” açıklamasında bulundu.

KGF’de yaşanan sıkıntılarla ilgili KATSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Pehlivan tarafından verilen bilgilerle ilgili de değerlendirmeden bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KGF’deki talepleriniz karşılık bulacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, meclis üyeleri ve oda personelinden oluşan heyet, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’yü de TBMM’de ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köylü, 4 yıl boyunca KATSO’yu temsil edecek üyelere başarı dileklerini iletti.