Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi için imzalar atıldı

Kastamonu Belediyesi ile hayırsever iş adamı merhum Hacı Hayri Darende’nin oğlu Ömerul Faruk Darende arasında 50 yataklı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin yapılabilmesi için protokol imzalandı.

Kastamonu Belediyesi, hayırsever iş adamı merhum Hacı Hayri Darende’nin oğlu Ömerul Faruk Darende’nin destekleriyle 3 milyon TL bütçeli 50 yataklı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi yapacak. Yapılacak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin imza töreni, Kastamonu Belediyesinde gerçekleştirildi. Başkanlık makamında yapılan imza törenine Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Ömerul Faruk Darende’yi vekaleten Hayrettin Metin Şirin katıldı. 50 yataklı merkez, 2 bin 300 metrekare arsa üzerine bin 850 metrekare kapalı alana sahip olacak.

İmza töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Merhum Hacı Hayri Darende’nin oğlu Ömerul Faruk Darende, bizlere gelerek Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkeziyle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştı. Bizlerde bundan çok memnun kaldık. Kendi arsalarını şartlı bir şekilde inşaatını da kendilerinin karşılamaları karşısında Belediyemize verecekler. Burada da bir Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi şeklinde bir şey yapmış olacağız. İnşallah Ömerul Faruk Darende ismini vereceğiz. Hem arsalarını belediyemize verdiler hem de belediyemizin işletmesi karşılığında inşaatlarını da kendileri yapacaklar. İnşallah bu binayı en kısa sürede de tamamlayacaklar. Bu yüzden imza töreni için burada bulunuyoruz. Ailenin hayırsever geleneğini yaşatması çok güzel. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Yaşlı Bakım Merkezi’nin, yaklaşık 2 bin 300 metrekare arsa üzerine yapılacağını belirten Başkan Vidinlioğlu, “İnşallah zemin+2 kat olmak üzere bir merkez olacak. Burasının bin 850 metrekare kapalı alanı olacak, her türlü sosyal imkan sağlanacak. Binanın yaklaşık 3 milyon lira civarında bir yatırım bedeli olacak arsa hariç. Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizlerin her şeyi. Bizler, önümüzdeki süreç oraya doğru gidiyor. Hayatın zorlaşması, eşlerinde çalışması, kadın ve erkeğin hayatı hemen hemen çalışması nedeniyle eskiye nispeten aile hayatından uzaklaştırıyor. Bu yüzden bu tarz Yaşlı Bakım Merkezleri de artık önem kazandı. İnşallah güzel hizmetler yapmak için vesile oluruz” diye konuştu.

Darende ailesinin her gün 100 ihtiyaç sahibi aileye pandemi sürecinde yemek dağıtımında da bulunduğunu anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Mevcut Belediye bünyemizdeki Yaşlı Bakım Merkezi faaliyetlerini yine devam edecek. Belediyemiz personeli, evlere giderek temizlik, yemek yapımı, saç baş tıraşı ve kişisel temizliklerini yapıyor. Fakat burası yataklı bir kurum olacak. Hem huzurevi gibi faaliyet gösteren bir kurumumuz olacak hem de evde temizlik faaliyetleri yürüten bir kurum olarak her iki tarafla faaliyet yürütmüş olacağız. Darende ailesi tarafından hem Ramazan ayı boyunca hem de pandemi süresince her gün 100 kişiye yetecek kadar yemek yapımı yapıyorlar. Yapılan bu yemeklerde Belediyemiz personeli tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Bu yemeklerde Darende ailesi tarafından sağlanıyor” şeklinde konuştu.

"Tosya Yoluna 16 milyon liralık yatırım yaptık"

Özellikle çok sıklıkla gündeme gelen Tosya yolundaki şikayetlere de değinen Başkan Vidinlioğlu, “Altyapısı tamamlanmadan satılan daireler, verilen iskanlar dolayısıyla çamurun içerisinde bir yerdi Tosya yolu. Tosya yoluna kısa sürede el attık. Belediye başkanı olur olmaz buraya üç tane menfez yaptık. Bilindiği üzere yağmur yağar yağmaz buradaki toprak ve çakıl olduğu gibi Tosya yoluna akıyordu. Bunun önüne geçmek için yaklaşık 400 metre uzunluğunda üç tane menfez yaptık. Menfezlerde insan boyunda, buradaki yağmur sularını burada muhafaza etmeyi planladık. Buradaki sıkıntıyı bir nebze olsun çözdük ama altyapı çalışmaları tamamlanmamış yerlerde asfaltlama çalışması yapmanız çok mümkün değil. Burasının en önemli sorunu ana hatlarıyla yerleşime hazır olmadan insanların burada oturmaya başlamasından kaynaklanıyor. Bu sıkıntıları da bu yüzden yaşıyoruz. Kanalizasyon, altyapıları, yağış altyapısı, doğalgaz altyapısı yönünden Tosya yolu yetersizdi. İnşallah bu konuda bir nebze yol aldık. Bu kapsamda bir tarafına 9 milyon lira olmak üzere diğer tarafına 7 milyon lira civarında yaklaşık 16-17 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Bu sayede Tosya yolunun her iki tarafı da tamamlanmış olacak. İnşallah en kısa sürede Tosya yolunu da güzel bir görünüme kavuşturmuş olacağız. Yolunu da istenilen seviyeye getireceğiz, böylelikle mağduriyetlerde giderilmiş olacaktır”