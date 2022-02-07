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Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.
KASTAMONU 07.02.2022, 17:37
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçe merkezinden İkiyaka, Yukarı Köy, Ulu ve Saka köylerine ulaşımın sağlandığı yolda, karın erimesi sebebiyle heyelan meydana geldi. heyelan sonrasında yolda göçükler oluştu.
Göçen yolda Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.