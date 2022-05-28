"Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseline ödül

“Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseli ile Büyük Taarruz Uluslararası Film Festivalinde ödülünü aldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çekimleri yapılan “Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseli ile Büyük Taarruz Uluslararası Film Festivalinde ödüle layık görüldü.

Konu ile açıklamada bulunan yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Heyamola filminde Kurtuluş Savaşı yıllarında fedakarlık yapan Kastamonu ve İnebolu halkını anlattık. Heyamola İnebolulu kahraman denizcilerin birliktelik ruhudur. Heyamola Anadolu’yu işgal etmeye kalkan emperyalistlere karşı direnen, kar kış demeden cepheye mermi taşıyan İnebolulu-Kastamonulu kadınların ruhudur. İnebolu halkı bu fedakarlıklarıyla 100 yıl önce İstiklal Madalyası aldı. 100 yıl sonra onların torunlarının yaptığı atalarını anlatan bu film ise ’Büyük Taarruz Ödülü’nü aldı. Çok mutluyuz. Tüm emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.