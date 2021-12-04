“Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseli finale kaldı

Kastamonu’nun İnebolu İlçesinde çekilen ve 180 vatandaşın gönüllü olarak rol aldığı “Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseli, Malatya’da düzenlenen festivalde finale kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Kastamonu’nun İnebolu İlçesinde çekilen ve 180 vatandaşın gönüllü olarak rol aldığı “Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseli final heyecanı yaşatıyor. İnebolu’nun gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yaklaşık 180 kişi gönüllü olarak rol aldığı belgesel, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nde finale çıktı.

10. Malatya Film Festivali 10-14 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri ücretsiz yapılacak. Ödül alan filmler 14 Aralık’ta açıklanacak.