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Hem eğlendiler hem de öğrendiler

Daday’da açılan halk oyunları kursunda her yaştan vatandaşlar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

KASTAMONU 09.04.2021, 20:17
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Hem eğlendiler hem de öğrendiler

Daday’da açılan halk oyunları kursunda her yaştan vatandaşlar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Daday’da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve yöresi halk oyunlarının öğrenilmesi amacıyla açılan “Türk Halk Oyunları Kastamonu Yöresi” kursu sona doğru yaklaşıyor. Pandemi kurallarına uygun şekilde Daday Kapalı Spor Salonunda açılan kursa 24 kursiyer katıldı. Kursiyerler, Nilgün Özdemir tarafından verilen kursta 240 saat boyunca eğitim aldı. Eğitimlerin sonunda kursiyerler, Kastamonu yöresine ait halk oyunları eğitimleri oyunlarını uygulamalı şekilde öğrendi.

Kursiyerler, bu tür kursların insanların gelişimi ve sosyalleşmeleri açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, kursun açılışında katkı sağlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ve kurs Antrenörü Nilgün Özdemir’e teşekkür ettiler.

Yetişkinlerin yanı sıra ayrıca öğrencilere yönelikte açılan Halk Oyunları Kursunun Daday’da 5 yıl öncede açıldığı ve ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
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