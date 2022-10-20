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Hayvan yüklü kamyonet ile traktör çarpıştı: Sürücüler yara almadan kurtuldu
Kastamonu’da hayvan yüklü kamyonet ile traktör çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu.
KASTAMONU 20.10.2022, 12:11
Kastamonu’da hayvan yüklü kamyonet ile traktör çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen canlı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile traktör çarpıştı. Kazada sürücüler ve hayvanlar yara almadan kurtuldu.