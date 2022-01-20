HAYDİ ekipleri, soğuk kış gününde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Sivil Toplum Kuruluşları, Hayvan Koruma Görevlileri ve Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk kış gününde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için besleme yaptı.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayata olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak sokaklarda bulunan ve bırakılan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ), sivil toplum kuruluşları, hayvan koruma görevlileri ve Kastamonu Belediyesi ile hayvan besleme grupları oluşturularak sokak hayvanlarına mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Besleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.