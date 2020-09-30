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Hanönü’nde pekmez toprağı 10 liradan alıcı buluyor

PEKMEZ YAPIMINDA KULLANILAN PEKMEZ TOPRAĞI 10 LİRADAN ALICI BULUYOR.

KASTAMONU 30.09.2020, 11:49
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Hanönü’nde pekmez toprağı 10 liradan alıcı buluyor

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir mağaradan çıkarılan pekmez toprağı, pazarda 10 liradan alıcı buluyor.

Kış aylarının vazgeçilmez önemli besin kaynaklarından olan pekmezin üretiminde kullanılan pekmez toprağı, Kastamonu’da Hanönü ilçesinin Kayabaşı köyü yakınlarındaki bir mağaradan çıkarılıyor. Köylüler, ilçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan mağara içerisindeki pekmez toprağını kazma kürek ile çıkarıp, ilçe pazarına getirerek satıyorlar. Özellikle üzüm, elma ve armut pekmezi yapımında kullanılan pekmez toprağını kilosu 10 liradan sattığını söyleyen Musa Arslan, "Toprak, pekmezin acısını alarak kullanım ömrünü uzatıyor. Sattığımız toprak, üzüm, pancar ve meyvelerden yapılan pekmezler için olmazsa olmaz. Pekmez toprağı sattığımı duyanlar değişik il ve ilçelerden arayarak kendilerine toprak gönderilmesini istiyorlar. İnternetten de satış yapıyorum” dedi.

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