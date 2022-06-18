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Hanönü’nde Maden Teknolojileri Bölümü ilk mezunlarını verdi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde staj gören Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencileri ilk mezunlarını verdi.

KASTAMONU 18.06.2022, 16:39
Hanönü’nde Maden Teknolojileri Bölümü ilk mezunlarını verdi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde staj gören Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencileri ilk mezunlarını verdi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde staj gören Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencileri mezun oldu. Özel maden şirketi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2007 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Hanönü’nde açılan Maden Teknolojileri Bölümdeki 9 öğrenci, bu yıl mezun oldu.

Mezun olan öğrenciler için maden şirketinde mezuniyet programı düzenlendi.

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