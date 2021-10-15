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Hanönü’nde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KASTAMONU 15.10.2021, 17:19
Hanönü’nde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Bağdere köyünde "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla kadın çiftçi Hülya Yıldırım’ın çilek bahçesinde etkinlik düzenlendi. Hanönü kaymakamı Emrah Bütün, "Her alanda olduğu kadar tarımsal faaliyetlerde kadınlar büyük bir paya sahiptir" dedi. Kaymakam Bütün, tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. Etkinliğe; Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Bayhan ve çiftçiler katıldı.

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