Hanönü’de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü, Cuma namazı sonrasında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı. Vatandaşlara, ceviz ve hünnap fidanları ücretsiz olarak verildi. Fidanları teslim alan vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.