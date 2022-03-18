Hanönü’de şehitler anıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 118 Mart Şehitleri Anma Günü’nde düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Hanönü’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayan törenler, Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Konferans salonunda devam etti.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, "Çanakkale Şehitleri" adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Programa Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İlçe Müftüsü Ali Çelebi, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenler, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.